全球外汇市场10月17日主要消息

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
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10月17日(一)
0430 - 日本8月工业生产修正值.
1230 - 美国纽约联邦储备银行10月制造业指数.
1315 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月工业生产.
1330 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在伦敦讲话.
1435 - 欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲议会讲话.
2330 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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