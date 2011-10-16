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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 06:46 BJT

全球外汇市场10月17日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月17日(一)

0430 - 日本8月工业生产修正值.

1230 - 美国纽约联邦储备银行10月制造业指数.

1315 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月工业生产.

1330 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在伦敦讲话.

1435 - 欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲议会讲话.

2330 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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