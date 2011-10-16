《日本重要政经日程》--10月17日

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 政府公布10月经济月报.
0120 - 财务省标售一年期贴现债券.
0430 - 日本8月工业生产修正值.
0600 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)日本子公司负责人发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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