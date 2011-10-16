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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 06:44 BJT

《日本重要政经日程》--10月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 政府公布10月经济月报.

0120 - 财务省标售一年期贴现债券.

0430 - 日本8月工业生产修正值.

0600 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)日本子公司负责人发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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