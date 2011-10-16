〔人民币汇率〕美国政府推迟公布有关认定中国是否操纵汇率的报告

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透华盛顿10月14日电---美国财政部周五宣布,有关中国汇率政策的报告将推迟到今年稍後一些全球重要经济会议召开後再行公布.该报告将判断中国是否操纵人民币汇率以获得不公正的贸易优势.
美国政府决定推迟向国会提交这份半年度报告.就在几天前,参议院批准一项法案,旨在对中国政府施压,要求其允许人民币更快升值.
财政部在声明中称,推迟提交报告"让我们能够在几个重要的国际会议之後评估情况的进展".
20国集团(G20)财长和领导人会议以及亚太经合组织(APEC)论坛定于本月和11月召开,中国和美国是这些国际组织中的关键成员.
许多美国议员和经济分析师认为人民币汇率被低估多达15-40%,令中国企业在全球市场上获得价格优势.中国政府对这种看法表示反对,施压白宫要求阻止这份有关人民币汇率的法案通过.
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开
路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。