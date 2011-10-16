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中国汇市 | 2011年 10月 17日 星期一 07:09 BJT

〔人民币汇率〕美国政府推迟公布有关认定中国是否操纵汇率的报告

路透华盛顿10月14日电---美国财政部周五宣布,有关中国汇率政策的报告将推迟到今年稍後一些全球重要经济会议召开後再行公布.该报告将判断中国是否操纵人民币汇率以获得不公正的贸易优势.

美国政府决定推迟向国会提交这份半年度报告.就在几天前,参议院批准一项法案,旨在对中国政府施压,要求其允许人民币更快升值.

财政部在声明中称,推迟提交报告"让我们能够在几个重要的国际会议之後评估情况的进展".

20国集团(G20)财长和领导人会议以及亚太经合组织(APEC)论坛定于本月和11月召开,中国和美国是这些国际组织中的关键成员.

许多美国议员和经济分析师认为人民币汇率被低估多达15-40%,令中国企业在全球市场上获得价格优势.中国政府对这种看法表示反对,施压白宫要求阻止这份有关人民币汇率的法案通过.

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