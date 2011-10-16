〔东京汇市〕欧元大涨後面临强大阻力,各国促欧洲果断行动解决危机

2242GMT---欧元周一在亚洲交易时段盘初持坚,但目前面临着强大阻力.上周受市场对欧洲危机终将得以解决的乐观情绪的推动,欧元创下九个月来最大单周涨幅之後.

全球主要经济体在20国集团(G20)会议上,敦促欧洲在八天内采取果断行动解决危机,更增添了急迫感.[ID:nCN1153768]