〔东京汇市〕欧元大涨後面临强大阻力,各国促欧洲果断行动解决危机

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
2242GMT---欧元周一在亚洲交易时段盘初持坚,但目前面临着强大阻力.上周受市场对欧洲危机终将得以解决的乐观情绪的推动,欧元创下九个月来最大单周涨幅之後.
全球主要经济体在20国集团(G20)会议上,敦促欧洲在八天内采取果断行动解决危机,更增添了急迫感.[ID:nCN1153768]
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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