中国官媒警告印度油企远离南海争议海域

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月16日电---《中国能源报》周日评论称，印度宣布将与越南在南海争议海域合作开发油气，正滑向非常危险的漩涡，印度油企应远离南海争议海域。

印度国家石油企业ONGC(ONGC.NS)周三表示，旗下海外投资部门已与越南国家石油公司PetroVietnam签署为期三年的油气开发合作协议。

而中国和越南刚刚就妥善解决两国海上问题签署协议。

人民日报报主办的《中国能源报》称“印度的能源战略正滑入一个非常危险的漩涡。”

报导称，中国和印度在维护各自能源安全上有同样的迫切需求，走出国门找油是中印两国共同的选择，在哈萨克斯坦、印尼等国石油项目的收购上，中印企业间有过激烈竞争，也有过协调合作。

“但石油企业的行为要有底线，这个底线就是要符合现有国际法，尊重现有国际关系格局。在与越南合作的问题上，印度企业的底线就必须是不进入南中国海争议海域。”

“为深海之下未知的原油挑战一个崛起中大国的核心利益，不仅会让印度石油公司折戟沉沙，而且极有可能严重损害印度整个国家的地缘能源安全，打断印度经济发展进程。”

“印度石油企业决策者应该为本国利益计，及早转舵离开南中国海。”（完）