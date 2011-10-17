《综述》德国财长称,希腊债务扣减率需超7月议定的21%

* 债务扣减率或将超过7月协议所达成的21%

* 希望银行同意有关民间参与的计划

* 银行需重整资本,以阻止金融崩溃

* 欧洲央行总裁特里谢呼吁修改欧盟条约

路透柏林10月16日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日表示,若不对希腊债务进行更大规模的减计,该国债务危机就可能得不到解决,目前各国政府正尝试说服银行接受这一点.几天后欧盟又将召开一场至关重要的峰会.

欧盟要在10月23日峰会上提出一项计划,旨在通过削减希腊债务、阻断危机蔓延及保护欧洲银行业来果断化解这场主权债务危机.欧盟为此承受着巨大的压力.

但是在要求民间部门为希腊债务重组贡献更大力量的计划,以及迫使银行增资的行动上,欧盟面临来自银行业的阻力.

"目前正在讨论细节.虽然不必在欧盟峰会前敲定所有细节,但必须明确有关原则,"朔伊布勒对德国第一公共电视台(ARD)表示.

20国集团(G20)周六在巴黎峰会上发出严厉警告,要求德法等欧洲国家迅速果断地采取行动,遏制住有损全球经济且不断升级的危机.

欧元区重量级国家--法国和德国称,他们正在取得良好的进展.