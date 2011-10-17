〔金砖国家〕10月14日股汇市收盘纵览

路透10月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月14日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.54%,报935.50点.

中国股市:沪综指周五缩量收跌,终止此前连续三日涨势,9月CPI涨幅回落至四个月低位的消息未能提振大盘.分析人士指出,在市场仍担忧经济面及流动性改善的预期未兑现前,大盘在连涨之後转入技术性调整.沪综指.SSEC收报2,431.375点,跌7.416点,或0.3%.本周大盘累计上涨3.06%,终止此前连续五周跌势.今日A股成交额大幅萎缩近三成至595亿元人民币,昨日为819亿.沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,656.0点,涨0.14%,成交量为208,525手. [.SSCN]

香港股市:收低,因投资者对银行和地产类股近期涨势进行获利了结,此前中国公布的数据显示通胀率仅较7月峰值略微回落.恒生指数.HSI收盘跌1.36%,报18,501.8点.本周仍为上涨4.5%,为2010年11月以来最大单周涨幅.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘小涨.隔夜欧元变化不大,人民币中间价走势平稳,交易商对持头寸过周末暂偏谨慎,境内外人民币即期汇价价差也相对稳定,这使得境内汇市走势相对平稳.交易员并表示,客盘对後市汇市驱动作用将趋于弱化,而国际汇市在形势复杂下暂难成单边大幅波动,中美汇率争端并不会改变中国经济成长的基本面和汇改基调,人民币汇价的此前大幅波动有望有所收敛.[CNY/CN][ID:nCN1152708]

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印度股市:涨约1.2%至近四周最高收位,并创六周来最佳单周表现,因对欧元区债务危机的解决取得进展的憧憬提振风险偏好,支撑欧洲市场走高.指标BSE指数.BSESN收涨1.18%,报17,082.69点,30支成分股中有19支上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元走强,因印度股市上涨,而且对欧洲决策者接近达成解决债务危机计划的观点支撑欧元走高.卢比兑美元INR=D2收报49.0175/0275,较周四收盘价49.1200/1300涨0.2%,盘中交投于48.9850-49.2200.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,449.280点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨4.25%,报761.90点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.18%,报30.8800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.09%,报42.8500.

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巴西股市:拉美股市上扬,创逾两年最大单周百分比涨幅,因投资者对欧洲领导人解决债务危机的信心增强.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.77%,且创逾两年最大单周百分比涨幅.[ID:nN1E79D1QQ]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元八天来第七天上扬,且触及四周来最高水准,因美国9月零售销售意外强劲增长,提振风险较高资产.巴西雷亚尔兑美元BRBY涨0.81%,报1.7355,并曾高见1.7285,涨幅达1.21%.[ID:nN1E79D1SB]

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南非股市:上涨逾1%,创六周来最佳单周表现,因中国数据增强人们对该国需求增加的希望,从而提振Kumba Iron Ore和其它资源类股走高.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨1.09%,报27,839.76点;本周累计上涨3.1%,创9月首周以来最佳单周表现.综合指数.JALSH涨0.9%,报31,123.59点.[.J][ID:nL5E7LE2R7]

南非汇市:南非兰特兑美元微涨,因市场相信当局更可能采取行动来支持本币,而非让其贬值.1600GMT兰特兑美元ZAR=D3报7.84,较周四纽约收盘价7.8780涨0.48%,但脱离周五日高7.8175.[ZAR/][ID:nL5E7LE25N](完)