澳新经济指标预测--10月17日-10月24日****

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透10月17日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月17日当周-----------------------------
10月17日(一)
无重要数据公布
10月18日(二)
无重要数据公布
10月19日(三)
无重要数据公布
10月20日(四)
无重要数据公布
10月21日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 +1.0% +0.8%
出口物价(较前季) +3.7% +6.0%
-----------------------------------10月24日当周-----------------------------
10月24日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.4%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +5.3% (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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