〔欧洲政经〕需修改欧盟协定以防个别成员国破坏整体稳定--特里谢

* 欧洲央行总裁称,欧盟需要在预算制度方面更加严格

* 认为对于欧元区和全球金融而言,治理是关键

* 称2011年1-9月欧元区经济可能录得增长

路透巴黎10月16日电---欧洲央行总裁特里谢表示,应该对欧盟协定进行修改,以防个别成员国破坏整个区域的稳定.他并呼吁加强欧元区的治理.

"我认为,有必要修改协定,防止个别成员国不合群并给所有其他国家带来问题,"特里谢周日在接受法国Europe 1电台和iTele电视的采访时表示.

当问及这是否意味着取消成员国的否决权时,他回答:"这麽做,必须更有能力贯彻决策."

但他补充说,即使不修改协定,也希望现有的治理制度在未来得到更加严格的执行.

"我认为疏忽和管理松懈所带来的教训已经够有说服力,制度已经得到加强,未来的执行也将会更加严格."