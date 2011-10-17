〔欧洲政经〕需修改欧盟协定以防个别成员国破坏整体稳定--特里谢

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 欧洲央行总裁称,欧盟需要在预算制度方面更加严格
* 认为对于欧元区和全球金融而言,治理是关键
* 称2011年1-9月欧元区经济可能录得增长
路透巴黎10月16日电---欧洲央行总裁特里谢表示,应该对欧盟协定进行修改,以防个别成员国破坏整个区域的稳定.他并呼吁加强欧元区的治理.
"我认为,有必要修改协定,防止个别成员国不合群并给所有其他国家带来问题,"特里谢周日在接受法国Europe 1电台和iTele电视的采访时表示.
当问及这是否意味着取消成员国的否决权时,他回答:"这麽做,必须更有能力贯彻决策."
但他补充说,即使不修改协定,也希望现有的治理制度在未来得到更加严格的执行.
"我认为疏忽和管理松懈所带来的教训已经够有说服力,制度已经得到加强,未来的执行也将会更加严格."
特里谢表示,目前所有发达经济体都受到危机的影响,但欧洲的特殊问题在于某些国家不遵守协定.
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