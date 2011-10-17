〔香港新股〕中铝公司拟将秘鲁铜矿资产在港上市,募资不超10亿美元--IFR

路透10月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铝业公司计划将其在秘鲁的铜矿资产在香港上市，募集资金不超过10亿美元。是次交易拟于2012年上半年进行。

法巴(BNPP.PA)、中金和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。

拟上市的资产主要包括位于秘鲁的特罗莫克铜矿。该铜矿市值22亿美元，年产铜金属规模可达约25万吨，相当于我国铜精矿年产量的四分之一。同时，该矿还产出少量银和钼。然而，据了解，该矿将于2014年才开始盈利。

对于一个尚处初期阶段的矿业公司来说，在香港上市是非常困难的，因为市场对这类新股缺乏热情。这类例证并不少见，最有代表性的就是源库资源。该公司多次努力，仍被香港投资者拒之门外，无法上市。

中铝公司是全球第二大氧化铝供应商、第三大电解铝供应商和第五大铝加工材供应商,为上市公司中国铝业(2600.HK)(601600.SS)的母公司.(完)

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