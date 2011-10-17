修正:《美国上市公司业绩公布日程表》--10月17日-10月24日

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
(DOV) 1.14 9 0.98
10/21 Q3 美国通用电气(奇异,GE) (GE) 0.31 12 0.29
10/21 12:00 Q1 2012 Harman International Industries (HAR) 0.51 3 0.35
10/21 BMO Q3 霍尼韦尔(Honeywell) (HON) 1.00 16 0.64
10/21 BMO Q3 斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB) 1.02 30 0.70
10/21 BMO Q3 Suntrust Banks Inc (STI) 0.35 29 0.17
10/21 BMO Q3 Verizon Communications Inc (VZ) 0.57 31 0.56
10/24 Q3 Amgen Inc (AMGN.O) 1.29 22 1.36
10/24 11:30 Q3 卡特彼勒(Caterpillar) (CAT) 1.55 17 1.22
10/24 BMO Q3 伊顿公司(Eaton Corp) (ETN) 1.09 19 0.80
10/24 Q3 纸业公司金佰利 (KMB) 1.26 14 1.14
10/24 AMC Q3 Masco Corp (MAS) 0.08 16 0.11
10/24 AMC Q3 Plum Creek Timber PCL 0.30 10 0.20
10/24 BMO Q3 Roper Industries Inc (ROP) 1.07 11 0.87
10/24 Q3 Radioshack Corp RSH 0.36 17 0.37
10/24 Q3 德州仪器(Texas Instruments Inc) TXN 0.58 15 0.71
10/24 BMO Q3 VF Corp (VFC) 2.56 13 2.22
10/24 AMC Q3 Zions BanCorp. (ZION.O) 0.33 27 -0.47
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老