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公司新闻(中文) | 2011年 10月 17日 星期一 16:05 BJT

修正:《美国上市公司业绩公布日程表》--10月17日-10月24日

(DOV) 1.14 9 0.98

10/21 Q3 美国通用电气(奇异,GE) (GE) 0.31 12 0.29

10/21 12:00 Q1 2012 Harman International Industries (HAR) 0.51 3 0.35

10/21 BMO Q3 霍尼韦尔(Honeywell) (HON) 1.00 16 0.64

10/21 BMO Q3 斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB) 1.02 30 0.70

10/21 BMO Q3 Suntrust Banks Inc (STI) 0.35 29 0.17

10/21 BMO Q3 Verizon Communications Inc (VZ) 0.57 31 0.56

10/24 Q3 Amgen Inc (AMGN.O) 1.29 22 1.36

10/24 11:30 Q3 卡特彼勒(Caterpillar) (CAT) 1.55 17 1.22

10/24 BMO Q3 伊顿公司(Eaton Corp) (ETN) 1.09 19 0.80

10/24 Q3 纸业公司金佰利 (KMB) 1.26 14 1.14

10/24 AMC Q3 Masco Corp (MAS) 0.08 16 0.11

10/24 AMC Q3 Plum Creek Timber PCL 0.30 10 0.20

10/24 BMO Q3 Roper Industries Inc (ROP) 1.07 11 0.87

10/24 Q3 Radioshack Corp RSH 0.36 17 0.37

10/24 Q3 德州仪器(Texas Instruments Inc) TXN 0.58 15 0.71

10/24 BMO Q3 VF Corp (VFC) 2.56 13 2.22

10/24 AMC Q3 Zions BanCorp. (ZION.O) 0.33 27 -0.47

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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