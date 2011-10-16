《中国报摘》--中国证券报10月17日

--记者获悉,温州金融改革综合试验区总体方案已报至浙江省政府,温州拟打造民间资本集散中心,搭建民间金融公共服务平台.

--国务院总理温家宝指出,当前和今後一段时间,对外贸易应当围绕"稳增长、调结构、促平衡"三个支柱开展工作,要稳定出口退税政策,加快出口退税进度,保持人民币汇率基本稳定.

--多位银行业人士表示,上海多家银行已上调了首套房贷利率.业内人士称,除贷款额度紧张外,银行此举体现了监管部门政策导向,即抑制对商品房的投资性需求,加大对限价房,经适房等的支持.