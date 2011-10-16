《中国报摘》--中国证券报10月17日

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
* 头版头条:
--记者获悉,温州金融改革综合试验区总体方案已报至浙江省政府,温州拟打造民间资本集散中心,搭建民间金融公共服务平台.
* 其他:
--国务院总理温家宝指出,当前和今後一段时间,对外贸易应当围绕"稳增长、调结构、促平衡"三个支柱开展工作,要稳定出口退税政策,加快出口退税进度,保持人民币汇率基本稳定.
--浙江省财政厅、地税局等在财政、税收、金融支持等方面出台一系列新办法,全力解决中小企业资金困难.
--多位银行业人士表示,上海多家银行已上调了首套房贷利率.业内人士称,除贷款额度紧张外,银行此举体现了监管部门政策导向,即抑制对商品房的投资性需求,加大对限价房,经适房等的支持.
--中国水电(601669.SS)将于周二上市,网上申购发行的15亿A股将上市交易.
--央行货币政策委员会委员李稻葵指出,未来中国经济增长速度放缓的态势不可逆转,下一步要在经济增速放缓中寻求结构调整的重大进展,货币政策将保持稳健.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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