《全球主要国家债券发行预告》--10月17日-10月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月17日(一)
主要国家暂无发债计画.
10月18日(二)
东京--日本标售五年期公债(0130).
10月19日(三)
法兰克福--德国标售约50亿欧元票息为2.25%、2021年9月4日到期的10年期联邦债券.
渥太华--加拿大标售两年期名义债券.
10月20日(四)
东京--日本标售20年期公债(0130).
马德里--西班牙标售票息4.60%的非指标八年期债券,2019年7月30日到期;并标售票息5.50%指标10年期公债,2021年4月30日到期.
伦敦--英国标售票息1.75%、2017年到期的公债,规模为47.5亿英镑.
巴黎--法国标售65至75亿欧元的中期政府债券(BTAN):票息2.0%、2013年9月25日到期的两年期BTAN,票息3.0%、2014年7月12日到期的三年期BTAN,票息2.0%、2015年7月12日到期的四年期BTAN,票息2.5%、2016年7月25日到期的五年期BTAN.
巴黎--法国标售12至18亿欧元公债:票息0.45%、2016年7月25日到期的五年期BTANi债券,票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATei债券,票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei债券.
华盛顿--美国财政部标售30年期通膨保值债券(TIPS).
10月21日(五)
罗马--意大利财政部公布将于10月26日标售的CTZ零息债券规模细节.
罗马--意大利财政部公布将于10月27日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.
罗马--意大利财政部公布将于10月28日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.
10月24日(一)
主要国家暂无发债计画.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。