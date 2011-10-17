《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松指出,目前中国经济正处于一系列紧缩政策效果释放的後期,政策紧缩加码不可能,但是紧缩政策的放松仍存不确定性.
--新华人寿A+H股同步上市工作正进入读秒阶段,将争取在本月底完成港交所上市聆讯,同时争取通过中国证监会发审委的审核.
**人民日报**
--今年中国粮食有望实现连续第八年增产,但是粮食价格比上年可能又将上涨10%以上;近年来货币超常规发行,为粮价上涨提供了必要条件;近些年来的流动性过剩,国家持续提高粮食托市价格,亦强化了粮食生产者、加工商和经营者对粮价上涨的预期.
--商务部副部长王超在广交会上称,解决美对华贸易逆差的关键不是限制自华进口,而是扩大美国对华出口.这与美国正在实施的"出口倍增"计划和中国正在实施的积极扩大进口政策目标相一致,更需要双方为此做出实质性努力.
--2011中国国际通用航空大会总签约额106.3亿元人民币,其中投资项目35个,投资额96亿元;通用飞机交易156架,交易金额10.3亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/李然; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。