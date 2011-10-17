〔离岸人民币〕马来西亚首宗人民币伊斯兰债券利率定于区间下限--IFR

路透10月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional把其离岸人民币伊斯兰债券的利率定于指导区间2.9%-3.0%的下限，证明其早前因市况欠佳而押後交易为正确决定。

由于该公司为罕有的马来西亚点心债发行商，其债券吸引不少投资者，需求强劲。该些投资者包金融机构、资产管理公司及私人银行。以地域划分，投资者来自马来西亚、新加坡、香港、中东及欧洲。

Danga Capital是该信托凭证的发行人，该信托凭证对Khazanah享有追索权。中银国际、马来西亚联昌国际银行（CIMB Bank）和苏格兰皇家银行(RBS.L)担任该交易的主承销商。(完)

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