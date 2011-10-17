〔离岸人民币〕马来西亚首宗人民币伊斯兰债券利率定于区间下限--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional把其离岸人民币伊斯兰债券的利率定于指导区间2.9%-3.0%的下限，证明其早前因市况欠佳而押後交易为正确决定。
由于该公司为罕有的马来西亚点心债发行商，其债券吸引不少投资者，需求强劲。该些投资者包金融机构、资产管理公司及私人银行。以地域划分，投资者来自马来西亚、新加坡、香港、中东及欧洲。
Danga Capital是该信托凭证的发行人，该信托凭证对Khazanah享有追索权。中银国际、马来西亚联昌国际银行（CIMB Bank）和苏格兰皇家银行(RBS.L)担任该交易的主承销商。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。