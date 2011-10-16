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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 07:57 BJT

〔国际油市〕原油期货延续涨势,因寄望欧债危机或达成协议

路透新加坡10月17日电---原油期货周一亚洲盘初上扬,延续上一交易日的强烈涨势,因寄望于决策者将达成协议解决欧元区债务危机并阻止石油消费出现下滑.

2322GMT,布兰特原油LCOc1上涨0.64美元至每桶112.87美元,美国原油期货CLc1涨0.72美元至每桶87.52美元.

周五,布兰特原油12月合约上扬3.03美元,结算价报112.23美元.当天到期的11月合约大涨3.57美元,结算价报114.68美元,为9月15日以来最高收盘价.美国11月原油合约涨2.57美元,结算价报86.80美元,为9月20日以来最高结算价.

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