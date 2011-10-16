〔国际油市〕原油期货延续涨势,因寄望欧债危机或达成协议

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透新加坡10月17日电---原油期货周一亚洲盘初上扬,延续上一交易日的强烈涨势,因寄望于决策者将达成协议解决欧元区债务危机并阻止石油消费出现下滑.
2322GMT,布兰特原油LCOc1上涨0.64美元至每桶112.87美元,美国原油期货CLc1涨0.72美元至每桶87.52美元.
周五,布兰特原油12月合约上扬3.03美元,结算价报112.23美元.当天到期的11月合约大涨3.57美元,结算价报114.68美元,为9月15日以来最高收盘价.美国11月原油合约涨2.57美元,结算价报86.80美元,为9月20日以来最高结算价.
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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