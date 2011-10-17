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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 08:17 BJT

《中国报摘》--金融时报10月17日

* 头版头条:

--银行业加快探索适合文化产业特点的金融服务.专家指出,缺乏专业有效的担保体系,是造成文化产业贷款难以大规模展开的核心问题.

* 其他:

--国务院总理温家宝在广州主持召开外贸企业座谈会时指出,保持出口政策基本稳定,改善对小企业金融服务.

--国家开发银行召开的三季度工作会议指出,截止9月底,文化产业贷款突破千亿元,达1,053亿元,在金融同业中保持第一位.

--据北京市房地产交易管理网统计显示,前9月北京市新建普通住房成交均价14,058元人民币/平方米,比去年全年的14,847元/平方米低5.3%,继续保持"稳中有降"态势.(完)

--整理 沈燕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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