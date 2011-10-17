《中国报摘》--金融时报10月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--银行业加快探索适合文化产业特点的金融服务.专家指出,缺乏专业有效的担保体系,是造成文化产业贷款难以大规模展开的核心问题.
* 其他:
--国务院总理温家宝在广州主持召开外贸企业座谈会时指出,保持出口政策基本稳定,改善对小企业金融服务.
--国家开发银行召开的三季度工作会议指出,截止9月底,文化产业贷款突破千亿元,达1,053亿元,在金融同业中保持第一位.
--据北京市房地产交易管理网统计显示,前9月北京市新建普通住房成交均价14,058元人民币/平方米,比去年全年的14,847元/平方米低5.3%,继续保持"稳中有降"态势.(完)
--整理 沈燕; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。