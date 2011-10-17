〔中国房地产〕房价呈现下跌苗头,但需警惕地方政府"变相松绑"--新华

路透北京10月17日电---新华社周日文章称,中国房价呈现出从"止涨"向"下跌"转化的苗头,但调控面临的不确定性也在增多,需要警惕地方政府或实施放宽限购的"变相松绑",做好调控"持久战"的准备.

"新华视点"文章并称,尽管当前房价出现"稳中有降"态势,房地产市场"洗牌"加速,但未出现投资客集体抛售,"降价潮"亦并未来临.市场观望气氛浓重,因购房者没有感受到房价的明显下降.

"调控之下成交锐减、'降温'带来的房地产税收和土地出让金收入大幅下降,对地方政府带来严峻考验,"文章称.

中国住宅研究会副会长顾云昌表示,不排除一些城市从地方政府利益出发修订之前的限购政策.

同时,当前世界经济不稳定和不确定性加大,如何把握楼市调控政策的前瞻性、针对性和灵活性,亦考验着政府的智慧.

此外,近日中央已决定加大对小型微型企业的信贷支持,专家提出,应同时采取严格措施确保贷款用于企业正常的生产经营,防止其间接流入房地产等领域.

在楼市继续陷于相持之际,广东佛山上周出台放宽限购政策,但即在同一天晚间即声明"暂缓执行",显示了一些地方面对调控的微妙心态.[ID:nCN1145090](完)