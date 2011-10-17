〔韩国股市〕盘初升1.23%,受欧债危机有望解决的期望提振

路透首尔10月17日电---韩国股市周一开盘走升,因市场寄望于欧洲将拿出一项解决债务问题的计划,但此前公布的数据表明,韩国大型百货公司9月的销售增速创七个月低位,这令乐天购物(023530.KS)等零售类股的走势承压.