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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 08:19 BJT

〔韩国股市〕盘初升1.23%,受欧债危机有望解决的期望提振

路透首尔10月17日电---韩国股市周一开盘走升,因市场寄望于欧洲将拿出一项解决债务问题的计划,但此前公布的数据表明,韩国大型百货公司9月的销售增速创七个月低位,这令乐天购物(023530.KS)等零售类股的走势承压.

0004GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11上涨1.23%至1,857.90点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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