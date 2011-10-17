〔欧洲个股〕德国宝马汽车否认在中国大幅让利促销,称中国市场仍强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透慕尼黑10月14日电---有媒体报导称,德国豪华车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)在中国被迫开始大幅让利以削减经销商库存,因对豪华车的偏好可能减退;该公司对报导给予了否认.
宝马汽车财务长Friedrich Eichiner对路透称,"恰恰相反,我们并不需要在中国对新型5系轿车的销售提供额外支持,一些经销商实际上对客户收取额外费用."
"我们在中国的平均零售成本低于全球其他地区,"他补充称.
Eichiner还说,"不能想像"中国豪华车市场2012年除了增长还会怎样,即使近些年的两位数增长结束.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。