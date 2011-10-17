〔欧洲个股〕德国宝马汽车否认在中国大幅让利促销,称中国市场仍强劲

路透慕尼黑10月14日电---有媒体报导称,德国豪华车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)在中国被迫开始大幅让利以削减经销商库存,因对豪华车的偏好可能减退;该公司对报导给予了否认.

宝马汽车财务长Friedrich Eichiner对路透称,"恰恰相反,我们并不需要在中国对新型5系轿车的销售提供额外支持,一些经销商实际上对客户收取额外费用."

"我们在中国的平均零售成本低于全球其他地区,"他补充称.

Eichiner还说,"不能想像"中国豪华车市场2012年除了增长还会怎样,即使近些年的两位数增长结束.(完)