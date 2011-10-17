〔中国经济〕浙江设立创投引导基金和税惠等举措,缓中小企业融资难--新华

路透北京10月17日电---为缓解中小企业的资金困局,浙江省通过设立创业投资引导基金,以及对符合要求的创投企业采取税惠等措施,在财税和金融方面给予中小企业更多支持.

新华社周日报导,浙江省由财政出资吸引民间资本,设立创业投资引导基金,以支持初创期、成长期的科技型中小企业发展壮大.

据浙江省财政厅厅长钱巨炎介绍,目前八只创投引导基金共计7.5亿元人民币,总基金规模达26亿元.

在税收政策上,对股权投资于未上市的中小高新技术企业两年以上的创投企业,按其投资额的70%,在股权持有满两年的当年抵扣该创投企业的应纳税所得额.

此外,浙江省金融办主任丁敏哲表示,还将对中小企业金融服务实施"差异化监管",即在机构设置、考核评价、风险容忍和金融产品创新等方面差异化监管.

丁敏哲并称,将主要通过推动企业上市,全省股权投资行业发展,以及鼓励在省外与海外的浙商回归,来解决中小企业融资难问题.

上周,国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[ID:nCN1147028]

另有两名独立消息人士向路透表示,国务院正在考虑成立一个专门的政府机构,帮助陷入资金困境的中小企业.在中国紧缩银行信贷过程中,这些企业被迫借入高利贷. [ID:nCN1148606] (完)