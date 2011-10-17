〔中国经济〕浙江设立创投引导基金和税惠等举措,缓中小企业融资难--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月17日电---为缓解中小企业的资金困局,浙江省通过设立创业投资引导基金,以及对符合要求的创投企业采取税惠等措施,在财税和金融方面给予中小企业更多支持.
新华社周日报导,浙江省由财政出资吸引民间资本,设立创业投资引导基金,以支持初创期、成长期的科技型中小企业发展壮大.
据浙江省财政厅厅长钱巨炎介绍,目前八只创投引导基金共计7.5亿元人民币,总基金规模达26亿元.
在税收政策上,对股权投资于未上市的中小高新技术企业两年以上的创投企业,按其投资额的70%,在股权持有满两年的当年抵扣该创投企业的应纳税所得额.
此外,浙江省金融办主任丁敏哲表示,还将对中小企业金融服务实施"差异化监管",即在机构设置、考核评价、风险容忍和金融产品创新等方面差异化监管.
丁敏哲并称,将主要通过推动企业上市,全省股权投资行业发展,以及鼓励在省外与海外的浙商回归,来解决中小企业融资难问题.
上周,国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[ID:nCN1147028]
另有两名独立消息人士向路透表示,国务院正在考虑成立一个专门的政府机构,帮助陷入资金困境的中小企业.在中国紧缩银行信贷过程中,这些企业被迫借入高利贷. [ID:nCN1148606] (完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。