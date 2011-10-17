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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 08:16 BJT

〔日本股市〕高开,受公司业绩预期和欧债危机化解的乐观情绪提振

路透东京10月17日电---日股日经指数周一盘初上涨,追随美股涨势,因预期公司业绩强劲,且欧洲将达成化解欧债危机的计画.

日经指数.N225盘初升1.5%,至8,877.49点.东证股价指数.TOPX上涨1.4%,至759.41点.(完)

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--编译 肖群英;审校 郑茵

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