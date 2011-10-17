《新兴市场重要经济事件预告》--10月17日-10月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
10月17日(一)
基加利--非洲夥伴论坛第17次会议:促进经济增长(至10月18日).
塔林--国际货币基金组织(IMF)赴爱沙尼亚小组举行记者会,爱沙尼亚央行总裁Andres Lipstok和财长Jurgen Ligi将参加(1100).
10月18日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
莫斯科--莫斯科国际金融周.俄罗斯财长库德林,俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev),哈萨克斯坦央行总裁Grigory Marchenko,欧洲复兴开发银行总裁米罗(Thomas Mirow)及其他决策官员/银行家出席(至10月20日).
乌克兰顿涅茨克--乌克兰-俄罗斯区域经济论坛.
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)新公布欧洲新兴国家经济预测.
巴西利亚--巴西央行议息会议(至10月19日).
蒙得维的亚--拉丁美洲经济部长和外长商讨11月20国集团(G20)峰会议程.
10月19日(三)
内罗毕--国际货币基金组织(IMF)发表撒哈拉以南非洲地区经济展望.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
开普敦--南非合作银行开发机构(CBDA)主办金融合作机构会议,主题为"通过提振南非合作银行业增强金融包容性"(至10月21日).
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至10月21日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审查机构会议--津巴布韦(辛巴威)(至10月21日).
巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).
10月20日(四)
马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.
马尼拉--2011年菲律宾国际银行业会议.菲律宾央行总裁泰谭柯将致开幕词.
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
10月21日(五)
华沙--波兰央行举行会议,主题为"迈向更加团结和稳定的欧洲:欧元区、中欧、东欧和东南欧面临的挑战"(至10月22日).欧盟经济暨货币事务执委雷恩、土耳其央行总裁Erdem Basci、波兰央行总裁贝尔卡、瑞典央行副总裁艾柯姆将在会议首日发表讲话.
阿布扎比--海湾地区国家财长和央行总裁开会.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最後一日).
约旦死海--世界经济论坛就阿拉伯世界的经济增长与创造就业举行特别会议(至10月23日).
10月23日(日)
布鲁塞尔--欧盟高峰会会议(从原定10月17日推延).
10月24日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决定(1430).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。