〔中国金融〕温州金融改革试验方案已上报,拟打造"民间资本集散中心"--报载

路透上海10月17日电---中国证券报周一报导称,温州金融改革综合试验区总体方案已报至浙江省政府,浙江省政府正会同相关部门研究完善该方案,并将结合实际情况上报.方案的核心即是要整合规范民间资本,着力将温州打造成全国"民间资本集散中心".

报导还称,浙江省有关部门还在抓紧研究论证,争取近期在全国率先出台加强民间融资管理的指导意见,并选择在温州等民间融资活跃的市、县(市、区)开展规范民间融资试点,探索民间融资阳光化途径.

"多搭一些公共服务平台,比如民间资本服务中心,一方是资金需求方,一方是资金供给方,并为双方提供律师、担保等服务,只要贷款利率不高于银行同期贷款利率4倍,双方去协商,民间资本服务中心提供配套一条龙服务."报导援引温州市决策咨询委员会副主任王钢表示.

他说,可能在温州几个县(市、区)各选择一个行政村或乡镇开展民间资本管理服务公司试点,探索建立民间借贷登记服务中心等.

据介绍,温州金改试点拟从两大方面推进.首先,是深化金融改革创新.包括全面启动农村合作金融机构的股份制改造;推进村镇银行、农村资金互助社发展;争取发展民营银行、信托投资公司和租赁公司等地方性机构等.

其次,是发展民间金融,开展民间金融组织试点.包括扩大小额贷款公司的试点;开展民间资本管理服务公司试点;探索组建民间借贷登记服务中心;做大做强股权运营中心,探索组建温州金融资产交易所,引导民间资本投资服务中心拓展服务功能.

报导援引浙江省金融办相关负责人日前表示,争取通过3-5年的努力,把浙江打造成为"中小企业投融资先行区"和"民间资本投资高地".(完)