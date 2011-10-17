〔中国房地产〕北京1-9月新建普通住房均价较去年全年降5.3%--新华

路透北京10月17日电---中国北京市房价在调控政策下继续保持"稳中有降"态势.新华社报导,今年前九个月北京新建普通住房成交均价较房价控制目标--去年全年均价下降5.3%至14,058元人民币/平方米.

报导周六援引该市房地产交易管理网数据称,作为北京市房价控制目标的新建普通住房,今年1-9月共签约5.4万套,占同期新建住房成交总量的85.4%.

其中,居民首次购房占比达88.5%,较房地产调控新政策出台前提高了13.5个百分点,自住型购房需求的满足得以改善.

报导并援引北京市房协副秘书长陈志称,从近期情况看,近两成项目下调了推广价,主要集中在通州、大兴,以中小套型普通住房为主.

他并表示,这些项目多为前期定价过高、涨幅过快,普遍采取特价房形式促销,"降价换量"逐步成为共识.

此前中国国务院副总理李克强称,当前世界经济形势发生很多新变化,风险因素增多,国内房地产市场调控正处在关键时期,保障性安居工程建设可以发挥多重积极效应.[ID:nCN1149038](完)