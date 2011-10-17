〔中国经济〕今年CPI涨幅料5.5%,未来经济增长减速难避免--清华报告

路透北京10月17日电---清华大学中国与世界经济研究中心发布的《中国宏观经济预测与分析》研究报告预计,未来CPI同比涨幅将继续回落,全年涨幅料为5.5%,且未来中国经济增长减速难以避免.

中国证券报周一报导援引该份报告称,出于控制通胀预期的考虑,从全年来看,货币政策总体稳健的形势不会改变;而四季度贸易顺差将逐渐缩小,从而有效缓解人民币汇率升值的压力.

报告称,未来若干年中国经济仍将面临较大通胀压力,主要原因是劳动力成本逐步上升,因而"此轮通货膨胀将是持续性的,未来五到十年都会存在介于3%到5%之间的温和通胀态势."

报告预计,到年末CPI同比涨幅将降至4.6%,全年涨幅为5.5%,2012年为2.7%.

中证报援引中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵的话称,随着前期调控政策效果显现和未来翘尾因素影响的不断减弱,未来CPI涨幅将持续回落,控通胀的政策目标已初步实现.

但他认为,未来中国经济增长速度放缓的态势不可逆转,放缓的原因不是经济发展动力的缺乏,而是增长方式的转变,下一步要在经济增速放缓中寻求结构调整的重大进展.

他预计,货币政策将保持稳健,未来固定资产投资增速依然强劲.

清华报告预计,三季度中国国内生产总值(GDP)增长率为9.3%,全年为9.2%,2012年全年为8.5%.

李稻葵表示,为了避免经济在转型期过度下滑,应该密切观察国际经济形势变化,做好针对性的政策预案,加快推出水利和保障房等大项目,促进中国经济实现"软着陆".这些大项目的融资方式应该以财政投入为主.

中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.[ID:nCN1151294](完)