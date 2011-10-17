《中国已公布新股发行上市日程表》--10月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/18 深 和佳股份 300273 3,335 20.00 62.19 新 时 代 10/21
10/19 沪 恒立油缸 780100 *10,500 *22-23 *40.74-42.59 平安证券 10/24
10/19 深 金 达 威 002626 *2,300 *35.00 *22.73 华泰联合 10/24
10/21 深 宜昌交运 002627 3,350 -- -- 华龙证券 10/26
10/21 深 开能环保 300272 2,750 -- -- 长江证券 10/26
10/24 深 阳光电源 300274 4,480 -- -- 国元证券 10/27
10/25 深 梅 安 森 300275 1,467 -- -- 民生证券 10/28
10/25 深 成都路桥 002628 不超过4,200 -- -- 招商证券 10/28
10/26 深 仁智油服 002629 2,861 -- -- 民生证券 10/31
*10/26 深 龙生股份 002625 不超过1,933.8 -- -- 齐鲁证券 10/31
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/18 沪 中国水电 (601669.SS) *150,000 4.50 15.00 中信建投
中银国际
10/18 深 永大集团 (002622.SZ) *3,040 20.00 36.36 广发证券
-- 深 紫光华宇 300271 -- 30.80 33.85 国信证券
-- 深 金磊股份 002624 -- 11.20 22.40 国信证券 10/20
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。