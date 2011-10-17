〔中国新股〕中国水电IPO网上申购发行的15亿A股将于周二在上交所上市

路透上海10月17日电---中国今年迄今最大A股首次公开发行(IPO)--中国水利水电建设股份有限公司周一公告称,本次IPO网上资金申购发行的15亿股A股股票将于周二(18日)起,在上海证券交易所上市交易.

刊登在上海证券交易所的公告称,上述股票上市後简称为"中国水电",股票代码(601669.SS).

中国水电本次A股IPO发行30亿股,发行价4.50元/股,其中网下向询价对象配售15亿股,网上向社会公众投资者发行15亿股,募集资金总额为135亿元.本次发行後,中国水电集团持股62.37亿股,占比64.97%,仍为第一大股东.

中信建投证券和中银国际证券担任中国水电此次IPO的联席保荐人及主承销商,财务顾问为中信证券(600030.SS).此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.(完)

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