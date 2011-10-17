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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 08:36 BJT

〔全球金市〕金价持稳,投资者关注欧元区动向

路透新加坡10月17日电---金价周一在亚洲交易时段持稳,因在本周末欧盟(EU)峰会举行前,投资者等待欧洲政策制定者祭出解决债务危机的具体措施.上周金价创下9月初以来最大单周涨幅.

0012GMT时,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,679.09美元,上周上涨2.5%.

美国期金GCcv1小降0.1%至1,681.40美元.

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