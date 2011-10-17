〔全球金市〕金价持稳,投资者关注欧元区动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月17日电---金价周一在亚洲交易时段持稳,因在本周末欧盟(EU)峰会举行前,投资者等待欧洲政策制定者祭出解决债务危机的具体措施.上周金价创下9月初以来最大单周涨幅.
0012GMT时,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,679.09美元,上周上涨2.5%.
美国期金GCcv1小降0.1%至1,681.40美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。