〔中国金融〕紧缩政策放松仍存不确定性,需看外贸和房地产等因素--专家

路透上海10月17日电---中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,目前中国经济正处于一系列紧缩政策效果释放的後期,政策紧缩加码不可能,但是紧缩政策的放松仍存不确定性.政策拐点决定因素包括外贸及房地产业状况等.

上海证券报周一援引他在出席一行业论坛时表示,9、10月份的宏观经济指标和2008年国际金融危机低谷时的7、8月份时的情况差不多.目前应该是宏观政策紧缩一系列效果充分释放的阶段,但是目前有一系列的分歧使得政策的拐点存在不确定性.

对于决定政策拐点的因素,巴曙松表示第一个要看外贸的情况,外贸增长情况直接决定明年政策的总盘子;第二个因素是房地产行业是否是温和软着陆,温和回落对宏观经济冲击较小,而一旦房地产出现大幅回落反倒会刺激政策放松.

此外,通胀回落的状况也是决定政策是否放松的重要因素.巴曙松认为,10月份CPI(消费者价格指数)同比增长会下降到6%以下,年底将会低于5%.而从历史经验来看,政策放松往往出现在物价稳定回落三个月之後.

中国9月出口同比增长17.1%,进口同比增长20.9%,均低于市场预期,海外需求疲弱的影响逐步显现.此外,中国9月CPI同比涨幅回落至6.1%,至四个月最低位,进一步确认通胀高点已过而拐点显现,未来料继续缓慢下行.[ID:nCN1148456][ID:nCN1151530](完)