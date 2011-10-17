〔韩国汇市〕韩元兑美元走升而韩国公债疲软,因欧债危机有望得到解决

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月17日电---韩元兑美元KRW=KRW=KFTC周一早盘走升,因寄望接下来的欧盟峰会上能够积极处理欧元区债务困局,此前周六召开的20国集团(G20)会议上,各国施加压力,呼吁欧洲国家采取果断措施.
0010GMT,韩元兑美元报1,147.4韩元.上周五收盘韩元报1,156.0,上周录得4月初以来最大单周涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。