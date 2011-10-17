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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 08:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元走升而韩国公债疲软,因欧债危机有望得到解决

路透首尔10月17日电---韩元兑美元KRW=KRW=KFTC周一早盘走升,因寄望接下来的欧盟峰会上能够积极处理欧元区债务困局,此前周六召开的20国集团(G20)会议上,各国施加压力,呼吁欧洲国家采取果断措施.

0010GMT,韩元兑美元报1,147.4韩元.上周五收盘韩元报1,156.0,上周录得4月初以来最大单周涨幅.

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