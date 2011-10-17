〔中国金融〕上海多家银行上调首套房贷利率--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月17日电---中国证券报周一报导引述多位银行业人士的话称,上海多家银行已提高了首套房贷利率.
报导指出,据业内人士分析,除贷款额度紧张外,银行此举体现了监管部门政策引导的取向,即抑制对商品房的投资性需求,加大对限价房、经适房、廉租房等的支持.
报导称,中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)总行近日已发文通知上调首套房贷款利率,由此前的基准利率调整为基准利率上浮5%,二套房贷仍维持基准利率上浮10%的现行政策.另据业内人士透露,广发银行上海分行目前首套房贷利率已调整为基准利率上浮10%,光大银行上海分行调整为基准利率上浮5%至10%.
而据相关人士介绍称,工商银行(601398.SS)(1398.HK)上海分行及上海银行目前均采用首套房贷执行基准利率的政策.而中国银行(3988.HK)(601988.SS)客服人员表示,首套房贷利率最低为基准利率.
"我们很早就开始对首套房贷利率执行基准利率,大约在今年十一长假结束後开始执行基准利率上浮10%."上海一家银行的相关人士表示,现在的贷款额度太紧张.
某房产数据公司相关人士介绍,该公司不少客户都和银行有业务往来,在业务上能获得一定方便.这些客户几个月前还能享受银行首套房贷九五折的优惠,但贷款拖延了三个多月,至今仍未放款.
"银行说没钱,所以放不下款.其实不是没钱,而是银行把钱放在了更赚钱的业务上.连这样的重要客户都没法享受优惠利率,可见银行上调首套房贷利率是情理中的事."该房产数据公司人士透露,银行已经把重心放在了中小企业贷款上,其利率起码要上浮10%至30%.
另一位银行业人士认为,银行的个人贷款业务未来很可能向限价房、经适房、廉租房等倾斜.
此前曾有国内媒体报导称,受信贷额度吃紧的影响,继对二套房贷利率上调後,北京多家银行的首套房贷利率在基准利率基础上普遍上浮5%至10%.
为应对国际金融危机,扶持国内房地产市场,中国2008年底开始实行首套房贷利率七折优惠政策.不过随着房地产价格上涨过快,国家开始对房地产市场进行调控後,各家银行自去年起纷纷取消首套房优惠政策.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。