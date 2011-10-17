〔香港新股〕三一重工拟延长H股发行议案有效期18个月

路透上海10月17日电---中国首富梁稳根持有的工程机械公司--三一重工股份有限公司(600031.SS)周一公告,拟提请股东大会批准,将其境外上市外资股(H股)发行上市相关议案有效期延长18个月.

随着金融市场动荡加剧,三一重工9月下旬在香港招股喊停,包括中国主要连锁餐饮营运商--小南国也加入退场观望行列.[ID:nCH0079897]

按此前三一重工H股招股价区间上限计,筹资料高达259.7亿港元(约33.3亿美元),可望成为继嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)後香港最大IPO案.

刊登在上海证券交易所的公告并称,鉴于需要发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，根据有关法律、法规及规范性文件的规定,公司H股发行并上市後将申请转变为外商投资股份有限公司.

三一重工A股上周五收报14.99元,一个月来微跌0.33%,三个月的累计跌幅为18.84%.(完)

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