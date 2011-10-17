〔香港新股〕三一重工拟延长H股发行议案有效期18个月

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月17日电---中国首富梁稳根持有的工程机械公司--三一重工股份有限公司(600031.SS)周一公告,拟提请股东大会批准,将其境外上市外资股(H股)发行上市相关议案有效期延长18个月.
随着金融市场动荡加剧,三一重工9月下旬在香港招股喊停,包括中国主要连锁餐饮营运商--小南国也加入退场观望行列.[ID:nCH0079897]
按此前三一重工H股招股价区间上限计,筹资料高达259.7亿港元(约33.3亿美元),可望成为继嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)後香港最大IPO案.
刊登在上海证券交易所的公告并称,鉴于需要发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，根据有关法律、法规及规范性文件的规定,公司H股发行并上市後将申请转变为外商投资股份有限公司.
三一重工A股上周五收报14.99元,一个月来微跌0.33%,三个月的累计跌幅为18.84%.(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。