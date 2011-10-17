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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:12 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减约四成,中信证券交易活跃

路透北京10月17日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

97,868万元人民币,较上交易日减少39.2%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额

达5,573万元,融资偿还亦达4,035万元,均居沪市前列.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,040,080 56,696 17,324

深圳证券交易所 1,290,930 41,172 15,890(完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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