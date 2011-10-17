《热点透视》中国头号内幕者不善掌握市场时机

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 程琳

路透香港10月14日电---中央汇金可谓中国最大内幕人,但投资者跟风其交易却未必能够大赚特赚.这家代表国家持有国有大行股份的公司10月10日称,将增持一定数量的银行股份.看上去这更像是增强市场信心之举,而非一笔划算的投资,从汇金过往的投资决定来看更是如此.

汇金成立之初曾成功帮助当时技术性破产的中资银行重整资本.官方数据显示,2003-2007年间,汇金动用外汇储备向三家国有银行注资600亿美元.包括资本利得和分红在内,这笔投资在这段时间内增值了6.5倍.

相比之下,汇金最近在公开市场增持股份的交易则要逊色许多.2008年以来汇金三次增持中资银行股份,第一次是在2008年10月,当时提振银行股单日大涨10%,但市场热情宛如昙花一现.据Breakingviews估算,汇金此笔交易总回报仅为3%.2009年进行的第二次增持令其5,000万美元投资亏损9%.

对于政策面和银行风险,汇金应该最知道内情,有鉴于此,出现上述情况似乎有些奇怪.汇金董事会成员大多是财政部、央行和国家外汇管理局的高层官员,其母公司中国投资公司又有着获取正回报的目标.但,汇金显然投资更考虑国家利益,而非财务回报,这大概能够解释它这一次入市没能获得投资者追随的原因.

此外,哪怕汇金获得丰厚的账面获利,也很难在眼下套现.2005年左右,汇金把国有银行以帐面价值售予新加坡淡马锡控股和高盛等外资後,国内批评声浪令使得进一步稀释国有控股成为禁区.在中国,追随这个内幕人士并不总是明智之举.(完)