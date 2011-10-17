《中国股市盘前看点》--10月17日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月工业生产

--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲议会讲话

--花旗集团/IBM/富国银行(Wells Fargo)

**宏观经济及政策面**

--中国国务院总理温家宝在广东考察外贸企业时表示,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大的冲击.[ID:nCN1153670]

--中国国家发改委价格司副司长周望军表示,物价走势拐点已经出现,後期将高位趋稳、回落,但回落的幅度不大.[ID:nCN1153662]

--中证报报导称,温州金融改革综合试验区总体方案已报至浙江省政府,浙江省政府正会同相关部门研究完善该方案,并将结合实际情况上报.方案的核心即是要整合规范民间资本,着力将温州打造成全国"民间资本集散中心".[ID:nCN1154108]

**重点行业和公司**

--北京市房价在调控政策下继续保持"稳中有降"态势.新华社报导,今年前九个月北京新建普通住房成交均价较房价控制目标--去年全年均价下降5.3%至14,058元人民币/平方米.但新华社周日文章称,中国房价呈现出从"止涨"向"下跌"转化的苗头,需要警惕地方政府或实施放宽限购的"变相松绑",做好调控"持久战"的准备.[ID:nCN1154114][ID:nCN1154066]

--中国神华(1088.HK)(601088.SS)称,今年前三季度的煤炭销量同比增长34.5%,完成全年逾四分之三的目标.[ID:nCH0082883]

--深发展(000001.SZ)预计今年第三季度净利润同比增长70-80%,每股收益0.63-0.67元.[ID:nCN1153654]

**海外动向**

--美国股市上周五收涨,录得7月初以来首次两周连涨,受助于强劲的谷歌获利以及投资者对欧元区债务危机得以解决的乐观情绪.道琼工业指数上涨166.36点,或1.45%,报11,644.49点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线在2,450点附近面临20日均线和下滑趋势线阻力,如突破,将打开上档空间.(完)