〔中国债券〕发改委明确铁路建设债券为政府支持债券--业内人士

路透上海10月17日电---业内人士透露,中国国家发展和改革委员会日前发函称,明确中国铁路建设债券为政府支持债券.这是继财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後,铁道债发行获得的又一支持.

发改委称,铁道部"发行募集时,可向投资人明确中国铁路建设债券为政府支持债券."

财政部上周一公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解近期发行难的局面.[ID:nCN2011697]

在债券发行市场,目前仅有中国主权财富基金--中投旗下的汇金公司所发债券,被明确为政府支持机构债券.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债压力明显增加.(完)