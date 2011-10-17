〔中国债券〕发改委明确铁路建设债券为政府支持债券--业内人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月17日电---业内人士透露,中国国家发展和改革委员会日前发函称,明确中国铁路建设债券为政府支持债券.这是继财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後,铁道债发行获得的又一支持.
发改委称,铁道部"发行募集时,可向投资人明确中国铁路建设债券为政府支持债券."
财政部上周一公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解近期发行难的局面.[ID:nCN2011697]
在债券发行市场,目前仅有中国主权财富基金--中投旗下的汇金公司所发债券,被明确为政府支持机构债券.
7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债压力明显增加.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。