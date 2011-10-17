〔港股盘前预测〕欧债危机有望解决料促港股上涨,关注中国GDP数据

路透香港10月17日电---香港股市周一料上涨,延续上周升势,因欧元区有望拿出解决债务危机的方案.上周港股涨幅为11个月来最大.

全球主要经济体周六对欧洲施压,要求在八日内采取果断行动,以解决欧元区主权债务危机.这场危机正在令全球经济陷于危境.[ID:nCN1153798]

中国国内生产总值(GDP)数据将于周二公布,亦受到市场的密切关注,若数据强于或持平于预期,则可安抚投资者,使之相信经济仍具韧性,硬着陆的风险不大.