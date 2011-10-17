〔港股盘前预测〕欧债危机有望解决料促港股上涨,关注中国GDP数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月17日电---香港股市周一料上涨,延续上周升势,因欧元区有望拿出解决债务危机的方案.上周港股涨幅为11个月来最大.
全球主要经济体周六对欧洲施压,要求在八日内采取果断行动,以解决欧元区主权债务危机.这场危机正在令全球经济陷于危境.[ID:nCN1153798]
中国国内生产总值(GDP)数据将于周二公布,亦受到市场的密切关注,若数据强于或持平于预期,则可安抚投资者,使之相信经济仍具韧性,硬着陆的风险不大.
恒生指数.HSI上周上扬4.5%收报18,501.8点,但周五收低1.5%,受银行股获利了结打压.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。