〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守在一个月高位附近,上周大涨後稍事休整

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月17日电---澳元和新西兰元周一守在近一个月高位附近,继上周飙升後稍事歇息.市场乐观预期欧洲将会拿出具体计划应对债务危机,扶助二者上周大涨.
澳元/美元AUD=D4最新报1.0320美元,低于周五纽约尾盘的1.0341,但仍离周五创下的一个月高位1.0347不远.
澳元上周上扬近6%之後,已来到始于1.0380美元的关键阻力区域附近,此後是9月16日高点1.0399.1.0380是200日移动均线切入位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。