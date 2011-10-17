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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:15 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守在一个月高位附近,上周大涨後稍事休整

路透惠灵顿/悉尼10月17日电---澳元和新西兰元周一守在近一个月高位附近,继上周飙升後稍事歇息.市场乐观预期欧洲将会拿出具体计划应对债务危机,扶助二者上周大涨.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0320美元,低于周五纽约尾盘的1.0341,但仍离周五创下的一个月高位1.0347不远.

澳元上周上扬近6%之後,已来到始于1.0380美元的关键阻力区域附近,此後是9月16日高点1.0399.1.0380是200日移动均线切入位.

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