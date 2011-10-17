〔台湾股市〕盘初上涨,防御类股支撑大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月17日电---台湾股市周一盘初上涨0.74%,受汽车.TAUI和百货贸易.TDEI等防御类股提振,这两类个股指数分别上涨1.7%和1.62%.
加权股价指数.TWII上涨54.8点至7,412.88点.该指数上周五收跌0.95%.电子类指数.TELI攀升0.9%,金融保险类指数.TFNI涨1.18%.
台北/美元TWD=TP持平于30.299台币.
台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超24.16亿台币,已连续六日买超,累计金额为326.56亿.[ID:nCT0406216](完)
--编译 郑茵;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。