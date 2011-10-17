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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:20 BJT

〔台湾股市〕盘初上涨,防御类股支撑大盘

路透台北10月17日电---台湾股市周一盘初上涨0.74%,受汽车.TAUI和百货贸易.TDEI等防御类股提振,这两类个股指数分别上涨1.7%和1.62%.

加权股价指数.TWII上涨54.8点至7,412.88点.该指数上周五收跌0.95%.电子类指数.TELI攀升0.9%,金融保险类指数.TFNI涨1.18%.

台北/美元TWD=TP持平于30.299台币.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超24.16亿台币,已连续六日买超,累计金额为326.56亿.[ID:nCT0406216](完)

--编译 郑茵;审校 杜明霞

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