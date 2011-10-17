《外汇动态》欧元空头回补趋势能否持续?

0104GMT---最新的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,外汇投机客在10月11日止当周缩减欧元美元EUR=的净空仓至73,795口,不过距离前一周的四个月高点82,697仍不远.一家主要日资银行的外汇销售交易商表示,这暗示欧元仍可能继续因空头回补而走升.

"在现阶段,每个人都说这种势头可能在某个时候消失,这就解释了欧元空头仓位仍然存在的原因."他说.

欧元自10月11日以来已上升1.6%,因此其仓位状况可能比数据所显示出来的更加接近中性水准.

该交易商称,最有可能的一种情况是,欧盟峰会上的讨论遇到一些阻力,打压欧元下跌.不过他还说,既然多数市场人士都认为会出现这种情况,那麽他们也有可能因为情势进展出乎预料而措手不及.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]