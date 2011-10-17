《外汇动态》欧元空头回补趋势能否持续?

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0104GMT---最新的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,外汇投机客在10月11日止当周缩减欧元美元EUR=的净空仓至73,795口,不过距离前一周的四个月高点82,697仍不远.一家主要日资银行的外汇销售交易商表示,这暗示欧元仍可能继续因空头回补而走升.
"在现阶段,每个人都说这种势头可能在某个时候消失,这就解释了欧元空头仓位仍然存在的原因."他说.
欧元自10月11日以来已上升1.6%,因此其仓位状况可能比数据所显示出来的更加接近中性水准.
该交易商称,最有可能的一种情况是,欧盟峰会上的讨论遇到一些阻力,打压欧元下跌.不过他还说,既然多数市场人士都认为会出现这种情况,那麽他们也有可能因为情势进展出乎预料而措手不及.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。