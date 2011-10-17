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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:13 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部代理发行北京等省市176亿元人民币三年期地方政府债9:50-10:30招标

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二、新债上市:

国家开发银行200亿元七年期固息金融债110254,票面利率4.74%

粤海控股25亿元三年期中期票据1182273,票面利率6.06%

中国中冶(1618.HK)(601618.SS)100亿元一年期短期融资券041173001,票面利率6.12%

中船重工集团50亿元一年期短融041154007,票面利率6.12%

阳泉煤业集团10亿元一年期短融041154006,票面利率6.12%

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三、缴款:

财政部305.2亿元七年期固息国债110021,票面利率3.65%

农业发展银行250亿元五年期固息金融债110417,票面利率4.27%

甕福集团6亿元一年期短融041151003,票面利率7.38%

山鹰纸业(600567.SS)3亿元一年期短融041153004,票面利率8.20%

珠海港控股集团6亿元五年期中票1182275,票面利率7.29%

中国中铁(601390.SS)(0390.HK)40亿元七年期发行人选择权(5+2)中票1182276,票面利率6.08%

中国铁物15亿元三年期中票1182274,票面利率6.06%

中铁十九局5亿元一年期短融041159004,票面利率7.38%

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四、还本付息:

财政部43.66亿元一年期固息储蓄国债101707到期兑付,票面利率2.60%

海南橡胶(601118.SS)7亿元九个月期短融1181020到期兑付,票面利率4.30%

农发行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债060411到期兑付,基本利差0.37%

巨石集团5亿元九个月期短融1181026到期兑付,票面利率4.45%

联合网络通信40亿元一个月期超短期融资券011105OO3到期兑付,票面利率5.35%

联合网络通信40亿元一个月期超短融011105004到期兑付,票面利率5.35%

中化股份20亿元七年期中票0882021付息,票面利率4.00%

财政部240亿元30年期固息国债090025付息,票面利率4.18%

财政部280亿元20年期固息国债100009付息,票面利率3.96%

中国人民银行160亿元三年期央票1001089付息,票面利率2.65%

农发行179.30亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债100412付息,基本利差0.40%

财政部52.61亿元三年期固息储蓄国债101708付息,票面利率3.73%

无锡城投12亿元六年期固息债1080119付息,票面利率4.30%

大冶有色(0661.HK)7亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080121付息,票面利率4.98%

徐州新城区国资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080122付息,票面利率5.75%

首钢总公司90亿元五年期中票1082183付息,票面利率4.01%

陜西高速公路建设集团5亿元10年期固息债078063付息,票面利率5.70%

农发行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债080407付息,基本利差0.61%

铁道部150亿元10年期固息债088048付息,票面利率3.85%

铁道部50亿元15年期固息债088049付息,票面利率4.03%

华能集团12亿元五年期中票0882022付息,票面利率3.98%

财政部260亿元20年期固息国债030003付息,票面利率3.40%

铁道部65亿元10年期固息债068040付息,票面利率4.00%

铁道部125亿元20年期固息债068041付息,票面利率4.15%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军表示,物价走势拐点已经出现,後期将高

位趋稳、回落,但回落的幅度不大.[ID:nCN1153662]

--中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,目前中国经济正处于一系列紧

缩政策效果释放的後期,政策紧缩加码不可能,但是紧缩政策的放松仍存不确定性.政策拐点

决定因素包括外贸及房地产业状况等.[ID:nCN1154170]

中国国家统计局10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)

1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)

9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)

9月工业增加值 (2011年8月13.5%)

9月房地产价格统计信息

10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

--整理 李宏薇/冉莹; 审校 周晓峰

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