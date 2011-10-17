《中国债券市场每日交易备忘》--10月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部代理发行北京等省市176亿元人民币三年期地方政府债9:50-10:30招标
==============================================================================
二、新债上市:
国家开发银行200亿元七年期固息金融债110254,票面利率4.74%
粤海控股25亿元三年期中期票据1182273,票面利率6.06%
中国中冶(1618.HK)(601618.SS)100亿元一年期短期融资券041173001,票面利率6.12%
中船重工集团50亿元一年期短融041154007,票面利率6.12%
阳泉煤业集团10亿元一年期短融041154006,票面利率6.12%
==============================================================================
三、缴款:
财政部305.2亿元七年期固息国债110021,票面利率3.65%
农业发展银行250亿元五年期固息金融债110417,票面利率4.27%
甕福集团6亿元一年期短融041151003,票面利率7.38%
山鹰纸业(600567.SS)3亿元一年期短融041153004,票面利率8.20%
珠海港控股集团6亿元五年期中票1182275,票面利率7.29%
中国中铁(601390.SS)(0390.HK)40亿元七年期发行人选择权(5+2)中票1182276,票面利率6.08%
中国铁物15亿元三年期中票1182274,票面利率6.06%
中铁十九局5亿元一年期短融041159004,票面利率7.38%
==============================================================================
四、还本付息:
财政部43.66亿元一年期固息储蓄国债101707到期兑付,票面利率2.60%
海南橡胶(601118.SS)7亿元九个月期短融1181020到期兑付,票面利率4.30%
农发行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债060411到期兑付,基本利差0.37%
巨石集团5亿元九个月期短融1181026到期兑付,票面利率4.45%
联合网络通信40亿元一个月期超短期融资券011105OO3到期兑付,票面利率5.35%
联合网络通信40亿元一个月期超短融011105004到期兑付,票面利率5.35%
中化股份20亿元七年期中票0882021付息,票面利率4.00%
财政部240亿元30年期固息国债090025付息,票面利率4.18%
财政部280亿元20年期固息国债100009付息,票面利率3.96%
中国人民银行160亿元三年期央票1001089付息,票面利率2.65%
农发行179.30亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债100412付息,基本利差0.40%
财政部52.61亿元三年期固息储蓄国债101708付息,票面利率3.73%
无锡城投12亿元六年期固息债1080119付息,票面利率4.30%
大冶有色(0661.HK)7亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080121付息,票面利率4.98%
徐州新城区国资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080122付息,票面利率5.75%
首钢总公司90亿元五年期中票1082183付息,票面利率4.01%
陜西高速公路建设集团5亿元10年期固息债078063付息,票面利率5.70%
农发行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债080407付息,基本利差0.61%
铁道部150亿元10年期固息债088048付息,票面利率3.85%
铁道部50亿元15年期固息债088049付息,票面利率4.03%
华能集团12亿元五年期中票0882022付息,票面利率3.98%
财政部260亿元20年期固息国债030003付息,票面利率3.40%
铁道部65亿元10年期固息债068040付息,票面利率4.00%
铁道部125亿元20年期固息债068041付息,票面利率4.15%
============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军表示,物价走势拐点已经出现,後期将高
位趋稳、回落,但回落的幅度不大.[ID:nCN1153662]
--中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,目前中国经济正处于一系列紧
缩政策效果释放的後期,政策紧缩加码不可能,但是紧缩政策的放松仍存不确定性.政策拐点
决定因素包括外贸及房地产业状况等.[ID:nCN1154170]
中国国家统计局10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)
1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)
9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)
9月工业增加值 (2011年8月13.5%)
9月房地产价格统计信息
10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
============================================================================
注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 李宏薇/冉莹; 审校 周晓峰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。