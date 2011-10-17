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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:21 BJT

《外汇动态》美元兑日圆在77.50-60附近和77.80-90处挂有买单

0105GMT---东京交易商称,美元兑日圆JPY=上涨0.1%,报77.28日圆,77.50-60日圆附近和77.80-90日圆处挂有买单,而78日圆上方卖单聚集.

日本进口商的少量需求料在东京定盘时支撑美元,但日圆交叉盘整体料波动不大.

交易商还称,欧元兑美元EUR=在1.39美元上方挂有卖单.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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