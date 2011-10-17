〔中国能源〕9月底成品油库存回落至1,148万吨,呈下降趋势--发改委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月17日电---中国国家发展和改革委员会近日称,9月底中国成品油库存明显回落,至1,148万吨,此前2月底库存最高为1,561万吨.
发改委网站的新闻稿并称,同期原油加工增速趋缓.1-9月加工原油30,337万吨,增长4.6%;生产成品油18,428万吨,增长5.0%;同期生产原油15,183万吨,同比增长1.6%.
发改委表示,9月成品油消费增幅收窄.1-9月成品油表观消费量18,043万吨,同比增长5.7%.其中汽、柴油消费分别增长7.5%和5.0%,柴油增幅略低于汽油.
"随着汽车销售及其他需求增势放慢,成品油消费增速开始放缓,"发改委表示.
同时,受渤海地区蓬莱油田停产、曹妃甸油田检修以及南海地区台风等因素影响,海洋原油产量降幅明显.
发改委此前数据显示,8月末成品油库存同比高出164万吨,处于基本正常水平;上半年成品油表观消费11,839万吨,同比增长7.2%.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。