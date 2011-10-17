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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:43 BJT

〔中国能源〕9月底成品油库存回落至1,148万吨,呈下降趋势--发改委

路透北京10月17日电---中国国家发展和改革委员会近日称,9月底中国成品油库存明显回落,至1,148万吨,此前2月底库存最高为1,561万吨.

发改委网站的新闻稿并称,同期原油加工增速趋缓.1-9月加工原油30,337万吨,增长4.6%;生产成品油18,428万吨,增长5.0%;同期生产原油15,183万吨,同比增长1.6%.

发改委表示,9月成品油消费增幅收窄.1-9月成品油表观消费量18,043万吨,同比增长5.7%.其中汽、柴油消费分别增长7.5%和5.0%,柴油增幅略低于汽油.

"随着汽车销售及其他需求增势放慢,成品油消费增速开始放缓,"发改委表示.

同时,受渤海地区蓬莱油田停产、曹妃甸油田检修以及南海地区台风等因素影响,海洋原油产量降幅明显.

发改委此前数据显示,8月末成品油库存同比高出164万吨,处于基本正常水平;上半年成品油表观消费11,839万吨,同比增长7.2%.(完)

欲了解更多详情,请点选发改委网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯

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