《热点问答》欧洲银行业即将展开大规模资本重组

路透伦敦10月14日电---欧洲银行业即将进行资本重组,当局希望此举能够阻止欧元区债务危机,并让饱受冲击的银行业重新赢得投资者的信心.

欧洲领导人似乎肯定会达成一项计划,尽管细节尚未最终敲定.

以下为有关此事的一些关键问题:

**银行业为何需要增资?**

政治家希望银行业有足够强的实力,能够消化希腊公债以及其他主权债券带来的损失,同时还有足够的资本,在无需纳税人紧急救援的情况下亦能抵受住经济衰退的影响.

**银行业资本要求的门槛会提至多高?**

过去几次整顿银行业的举措都以失败告终,因此越来越多的呼声要求欧洲当局对银行业施以重手,就像美国前财长保尔森在2008年所采取那种方式.

银行业核心一级资本比率的最低要求可能定在9%,此前当局的"压力测试"对两年来经济衰退以及希腊,爱尔兰,意大利,葡萄牙和西班牙公债给银行业带来的损失进行了估计.不过资本比率的水准并未最终确定,也有可能是7%或8%.

新的资本标准可能基于更加严格的资本定义,但不会像巴塞尔三号协议完全生效後那麽严格.後者要经过2013-2019年的过度期之後才会全面实施.

**银行会需要多少资本?**

这取决于核心一级资本比率的最低要求是多少.根据先前压力测试数据以及目前债券的价格计算,如果最低核心一级资本比率的要求是9%,则银行将短缺大约2,600亿欧元.但如果最低比率定在7%,则银行资金缺口仅有1,000亿欧元.