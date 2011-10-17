〔新债招标〕中国三年期地方债中标利率3.67%--业内人士

路透北京10月17日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的176亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率3.67%.

业内人士并透露,该期债认购倍率为2.02倍.

今年以来,财政部此前已代理发行了六期,总额共计1,416亿元的地方政府债,期限含三年和五年.最近一次的三年期品种招标是在8月22日,当期发行量为236亿元,中标利率4.01%.[ID:nCN1914449]

今日招标的新债为今年第七期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.10月18日开始发行并计息,10月20日发行结束,10月24日起上市交易.

中国财政部此前公告称,10月将代理招标发行宁夏等七省区市地方政府债券,总额355亿元人民币.除今日招标三年期品种外,24日还将招标179亿元五年期品种.[ID:nCN2009671]

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.

证券时报此前报导称,中国地方政府自主发债试点首单将花落浙江.浙江省2011年地方政府债券发行规模为80亿元(其中计划单列市宁波13亿元),将全额用于市县,且企业和个人投资的利息所得不征所得税.[ID:nCH0081697]

财政部和国家税务总局9月下旬发出通知,对企业和个人取得的2009年至2011年发行的地方政府债券利息所得,免征企业所得税和个人所得税.[ID:nCN1981229](完)