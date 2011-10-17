〔中国行业〕工程机械业谨慎乐观,明年增长料前低後高--协会官员

路透北京10月17日电---中国工程机械工业协会秘书长苏子孟周一表示,尽管今年二季度起行业增速下滑,全年17%的增速预估保持不变.而对明年整体持谨慎乐观看法,行业增速有望前低後高.

他表示,相比今年一季度工程机械行业58%的高增长,明年一季度的数据会比较难看,但鉴于存在经济拐点预期,以及基建明年一二季度或开始加大等因素,工程机械增速此後可能逐步回升.

"中国CPI(居民消费价格指数)的趋势是下降的,相应的货币政策也会较平稳,其它配套政策对于产业应该是有利的."他说在2011工程机械配套件行业高峰论坛上称.

苏子孟并指出,今年工程机械的出口形势很好,由于主要出口国集中在新兴经济体,欧美主权债务危机对工程机械行业影响不大."全年出口肯定突破135亿(美元)历史最好水平."

对于今年4月起国内工程机械市场需求增速下滑,销售额下降,他表示,货币政策由适度宽松转向稳健,以及房地产市场调控力度加大是主要原因.但从行业自身角度来说,长期的高增长需要调整和理性回归.

工程机械业"十二五"(2011-2015)规划显示,到"十二五"末期,中国工程机械市场销售规模预计将达到9,000亿元人民币左右,年均增长率约17%.

慧聪工程机械网总经理林炎辉则在会上表示,得益于近年来工程机械保有量的快速增加,中国核心配套件产业发展速度将高于行业平均增速,预计2015年规模将接近500亿元,在工程机械行业中的比重也将从目前的4%提高至6%.

他称,"中国正在成为全球工程机械的最主要市场,一旦技术/生产工艺实现突破,规模效应所带来的成本优势将推动中国快速成为全球工程机械配套件制造中心."

根据工程机械业十二五规划,对影响中国工程机械发展的关键功能部件,由国家主管部门牵头,编制具体的符合市场经济发展的专项规划,将产业发展重心向基础技术和关键功能部件产品领域转移.

受益于金融危机时期的经济刺激计划,中国工程机械行业过去两年高速增长,去年销售额已突破4,000亿元人民币.中国已超越日本、美国,成为全球最大的工程机械市场.

其中徐工机械(000425.SZ)、中联重科(1157.HK)(000157.SZ)、三一重工(600031.SS)、柳工机械(000528.SZ)等企业去年销售额超过100亿元.(完)