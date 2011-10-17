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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:47 BJT

《外汇动态》澳元兑美元跌破周线一目均衡云区支撑位

0138GMT---澳元兑美元AUD=D4最新下跌0.5%报1.0295美元,已跌破周线一目均衡云区顶部的支撑位1.3000.

澳元的下一道支撑位料在1.0266,为55日移动均线切入位.

阻力位料在1.0347和1.0382,分别是周五触及的一个月高位和200日移动均线切入位.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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