《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日(II)

**证券时报**

--国家信息中心经济预测部主任范剑平表示,预计今年全年居民消费价格指数(CPI)将增长5.5%,明年年底则可降到4%;今年全年国内生产总值(GDP)增长将为9.4%,明年将为8.7%.

--中证指数有限公司宣布,将于2011年11月8日正式发布中证TMT产业主题指数、中证资源80指数与中证500沪市指数.

--就阿里巴巴集团旗下淘宝商城提高准入门槛引起小卖家围攻大卖家事件,商务部电子商务和信息化司负责人表示,商务部已要求有关方面从稳定物价和支持小微企业的高度妥善处理并及时报告情况,希望淘宝商城充分听取各方意见,采取积极行动回应相关商户特别是中小商户合理要求.

**新京报**

--全国收费公路专项清理第一阶段摸底调查已于8月底结束,根据公布的调查结果显示,北京、上海、山东等12省份收费公路累计债务馀额7,593.5亿元.收费公路去年收费额1,025.7亿元.其中北京去年利润近4亿,年底前整改不合理收费.

**经济参考报**

--继建行上浮首套房贷利率至1.05倍後,16日记者从多方获悉,不少中小商业银行也调整了首套房贷利率,上浮区间为5%至10%,包括光大银行、广发银行、深发展银行以及民生银行等.同时,银行上浮首套房贷利率所覆盖的地区有北京、上海、广州、深圳几大一线城市以及天津、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、苏州等二线城市.

**中国工业报**

--针对渤海湾蓬莱19-3项目溢油事故,来自国家海洋局官方律师团的多位人士透露,本案主体资格仅限于康菲公司在华子公司康菲中国,其权益共享方中海油、负责理赔的相关保险公司则不在被告行列.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/苏丹; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]