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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:55 BJT

〔中国新债〕云天化集团周四将发行5亿元中期票据,期限五年

路透北京10月17日电---中国云天化集团有限责任公司周一公告称,将于周四(20日)簿记建档发行5亿元人民币

中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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云天化集团 20 5 5 10/20簿记建档 中国银行 AA+ 10/21 10/24

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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